Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 4 dicembre 2020 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei a partire dalle 21.20. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata di Titolo V del 4 dicembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Questa sera si parlerà della corsa al vaccino. In Italia il ministro Speranza ha esposto tempi e modi, ma è davvero tutto pronto, visto che nel nostro paese in molti aspettano ancora il vaccino antinfluenzale? Il Covid ha riportato al sud molti italiani (complice lo smart working e la didattica a distanza) che si erano trasferiti al Nord per studio o lavoro, ma ha anche esasperato le disuguaglianze tra nord e sud: sarà il Sud a pagarne il prezzo più alto?

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata, oltre alla consueta presenza del costituzionalista Francesco Clementi: Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna; Guido Nicolò Longo, Commissario Sanità Calabria; Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente nazionale Ali (Autonomie Locali Italiane); da Londra il corrispondente Rai Marco Varvello; Alessandra Ghisleri, Euro Media Research; l’economista Carlo Cottarelli; Guido Rasi, ex direttore Ema; lo storico Paolo Mieli; Roberto Napoletano, direttore Quotidiano Del Sud; Tommaso Labate, Corriere Della Sera; Stefano Zurlo, Il Giornale; Jasmine Cristallo, Comitato Sana Calabria; Ivano Russo, Confederazione Logistica e Trasporti; Francesco Aiello, docente di Politica Economica dell’Università della Calabria.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda dal 23 ottobre ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

