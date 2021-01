Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 29 gennaio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il nuovo programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 29 gennaio 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi l’evoluzione della crisi politica in corso dopo giorni di consultazioni al Quirinale che non hanno risolto lo stallo politico e i rischi di una crisi in un momento così delicato per il Paese. Le questioni rimaste sospese sono tante: dai lavoratori in cassa integrazione al pagamento delle cartelle esattoriali, dal blocco dei licenziamenti ai ristori, fino al Recovery Plan. Non mancheranno gli approfondimenti sul piano vaccinale dopo settimane di rallentamento, dovuto alle diminuzioni delle quote spettanti all’Europa, e che fanno domandare se Pfizer e AstraZeneca sapranno tenere fede ai loro impegni. Il piano vaccini che aveva acceso le speranze di ripartenza andrà quindi ricalcolato con un nuovo calendario in una corsa contro il tempo. Che armi abbiamo per difenderci contro questi colossi della farmaceutica?

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata di oggi – 29 gennaio 2021 -, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno: Beatrice Lorenzin deputata PD, Giovanni Toti Presidente della Regione Liguria, Nicola Fratoianni deputato LEU, Giorgio Mulé deputato FI, Nello Musumeci Presidente della Regione Sicilia, Sigfrido Ranucci autore e conduttore Report, Guido Rasi ex direttore esecutivo dell’EMA, Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute, Alessandra Ghisleri Euromedia Research, Michele Usuelli Consigliere +Europa/Radicali della Regione Lombardia, e i giornalisti Marianna Aprile, Claudio Brachino, Carlo Puca e Virman Cusenza. Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi è affidata la copertina dell’anteprima di ogni puntata.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 29 gennaio 2021 Chi è il Baby alieno, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi Chi è la Pecorella, la maschera de Il cantante mascherato 2021: indizi e ipotesi