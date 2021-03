Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 26 marzo 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 26 marzo 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 26 marzo 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Le Regioni si trovano ancora una volta alla prova del piano vaccinale, tra ritardi, esclusi e criteri diversi nella destinazione dei sieri. “Alcuni territori trascurano i loro anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”, ha detto il Presidente Draghi. Come hanno reagito le Regioni? Qual è e quanto sarà vincolante per loro il nuovo piano nazionale sui vaccini? E cosa non ha funzionato in Lombardia? Resta intanto aperto il problema delle forniture: mentre si tagliavano, i Carabinieri Nas hanno scoperto nello stabilimento Catalnet di Anagni una partita di 29 milioni di dosi di AstraZeneca. A chi sono riservate? Potranno essere destinate all’Europa?

Ospiti

Quali sono gli ospiti della puntata di oggi – 26 marzo 2021 – di Titolo V, in prima serata su Rai 3? Dopo l’apertura affidata alla satira di Gabriella Germani nel segno dell’attualità, con la sua Barbara Palombelli e tanti altri personaggi, intervengono in trasmissione numerosi ospiti: il Sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il Deputato e membro della Segreteria nazionale PD Francesco Boccia, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il virologo Fabrizio Pregliasco, l’infettivologo Alessandro Perrella, lo scrittore Gianrico Carofiglio, il direttore del Mattino Federico Monga, i giornalisti Concita De Gregorio, Ferruccio De Bortoli, Claudio Brachino, Roberta Villa, Francesca Nava, Luigi Amicone ed il costituzionalista Francesco Clementi.

Titolo V, diretta tv e streaming

La trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

