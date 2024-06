Tim Summer Hits 2024: quante puntate (date), durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per i Tim Summer Hits 2024 su Rai 1? L’evento musicale dell’estate, registrato nei giorni scorsi a Piazza del Popolo a Roma, è condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, e viene trasmesso quest’anno su Rai 1. In tutto sono previste quattro serate di grande musica, con protagonisti tutti i big della nostra canzone, specie i più amati dai giovani e i protagonisti dei tormentoni estivi.

In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 28 giugno 2024

Seconda puntata: 7 luglio 2024

Terza puntata: 12 luglio 2024

Quarta puntata: 19 luglio 2024

Best of: 26 luglio 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Tim Summer Hits 2024? Appuntamento dalle 21.30 e fino a oltre mezzanotte, per più di due ore di grande musica. La durata complessiva è di circa 160 minuti, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere il Tim Summer Hits in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in quattro serate dal 28 giugno 2024 alle ore 21.30 e in streaming e on demand su Rai Play. Diretta Radio su Radio 2.