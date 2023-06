Tim Summer Hits 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, domenica 25 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda (da Roma) la prima puntata dei Tim Summer Hits 2023, la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il primo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo, Roma. Dove vedere i Tim Summer Hits 2023 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – domenica 25 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2.

Tim Summer Hits 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cantanti

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming i Tim Summer Hits 2023, ma quali sono i cantanti che saliranno sul palco stasera? Ogni puntata dello show è stata registrata e rimontata. Per questo motivo non sappiamo con esattezza la scaletta di ogni serata, sappiamo però chi canterà nelle varie serata. Stasera: