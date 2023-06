Tim Summer Hits 2023: scaletta e cantanti della prima puntata a Roma

Qual è la scaletta (cantanti) della prima puntata dell’evento Tim Summer Hits 2023 in scena stasera, 25 giugno, con la prima puntata da Roma? La rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti più amati della nostra scena musicale andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 con la conduzione di Andrea Delogu e Nek (nel backstage invece Gli Autogol). Il primo appuntamento ha come scenario Piazza del Popolo, Roma. La scaletta ufficiale non è stata resa nota ma sappiamo quali sono i cantanti che si esibiranno stasera. Eccoli:

Achille Lauro e Rose Villain

Annalisa

Angelina Mango

Articolo 31

Clara

Colapesce Dimartino

Elodie

Emma

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Fedez

Francesca Michielin

gIANMARIA

Irama e Rkomi

Marco Mengoni

Max Pezzali

Merk & Kremont

Tananai

Marracash

M¥SS KETA

Mr.Rain

Paola & Chiara

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per i Tim Summer Hits 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate. Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma, mentre per le successive tre lo show si sposta a Rimini, anche per non dimenticare le popolazioni recentemente colpite dall’alluvione. Di seguito la programmazione completa che – attenzione – potrebbe variare:

Prima puntata: domenica 25 giugno 2023

Seconda puntata: domenica 2 luglio 2023

Terza puntata: domenica 9 luglio 2023

Quarta puntata: domenica 16 luglio 2023

Quinta puntata: domenica 23 luglio 2023

Sesta puntata: domenica 30 luglio 2023

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta e i cantanti della prima puntata dei Tim Summer Hits 2023, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – domenica 25 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.