Tim Summer Hits 2023: quante puntate (date), durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per i Tim Summer Hits 2023 su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate. Le prime tre date della manifestazione sono registrate a Roma, mentre per le successive tre lo show si sposta a Rimini, anche per non dimenticare le popolazioni recentemente colpite dall’alluvione. La prima puntata andrà in onda domenica 25 giugno 2023; l’ultima (salvo cambiamenti di programma) domenica 30 luglio 2023. Di seguito la programmazione completa che – ricordiamo – potrebbe variare:

Prima puntata: domenica 25 giugno 2023

Seconda puntata: domenica 2 luglio 2023

Terza puntata: domenica 9 luglio 2023

Quarta puntata: domenica 16 luglio 2023

Quinta puntata: domenica 23 luglio 2023

Sesta puntata: domenica 30 luglio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dei Tim Summer Hits 2023? Ogni puntata andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,20 e terminerà intorno alle ore 23,45. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 25 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per i Tim Summer Hits 2023, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – domenica 25 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.