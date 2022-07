Tim Summer Hits 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il concerto

Torna l’appuntamento in prima serata con Tim Summer Hits 2022, il concerto dell’estate condotto da Stefano De Martino. Sul palcoscenico a tenergli testa c’è anche Andrea Delogu, co-conduttrice dell’evento canoro che girerà per l’Italia toccando tre grandi città. Si parte da Roma, dove sono state girate le prime tre puntate, dopodiché ci si sposta verso Trieste ed infine Rimini per il gran finale. La puntata che va in onda questa sera, giovedì 7 luglio 2022, è la seconda e ha ancora come base Roma. Essendo stata girata in precedenza, la puntata viene trasmessa in differita. Tantissimi i cantanti attesi anche questa sera come Aiello, Alex, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Malika Ayane, Baby K, Boomdabash Annalisa, Coez, Francesco Gabbani, Gaia, Rocco Hunt Elettra Lamborghini Lola Indigo, Lazza, Mika, Fabrizio Moro, Nek, Raf, Francesco Renga, Sangiovanni, Tananai e Valentina Parisse. Ma dove seguire la seconda puntata in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Tim Summer Hits è un concerto che viene trasmesso in differita televisiva con diverse puntate a partire da giovedì 30 giugno 2022 in prima serata e in prima TV a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Per seguirlo in chiaro bisogna accedere al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale anche al tasto 102.

Tim Summer Hits 2022 streaming live

Ma non solo TV. Tim Summer Hits è disponibile anche in live streaming. Come seguire il concerto in live? Semplice: basterà accedere a RaiPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti di Viale Mazzini in modo gratuito previa registrazione. Una volta effettuato il login anche tramite i social sarà possibile selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 2, dal menù a tendina e seguire la diretta anche tramite desktop o via app. Infine si può seguire l’evento anche con radio tramite Rai Radio 2 e Radio Italia.