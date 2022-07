Tim Summer Hits 2022: la scaletta della serata, ordine d’uscita dei cantanti

Questa sera, giovedì 7 luglio 2022, va in onda la seconda puntata di Tim Summer Hits 2022. Si tratta di un concerto che tocca varie città d’Italia. Le prime puntate hanno scelto come location Roma, precisamente a Piazza del Popolo. A condurre le serate di show musicale Stefano De Martino in compagnia di Andrea Delogu. Ogni tappa propone sul palcoscenico artisti differenti. Dopo il successo raggiunto con la prima serata trasmessa in differita su Rai 2, la seconda tappa torna nuovamente in prima serata sul secondo canale di Viale Mazzini. Ma quali sono i cantanti che si esibiranno e qual è l’ordine di uscita? Di seguito vediamo la scaletta della seconda serata.

Scaletta: l’ordine di uscita della seconda serata

Come già anticipato, ogni serata di concerto avrà diversi cantanti che si esibiranno sul palcoscenico. I nomi che popolano la scaletta della seconda puntata sono sicuramente tra i più gettonati e uniscono diverse generazioni musicali. Di seguito vediamo chi è atteso sul palco in quella che dovrebbe essere la scaletta ufficiale della seconda serata:

Aiello

Alex

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Malika Ayane

Baby K

Boomdabash e Annalisa

Coez

Francesco Gabbani

Gaia

Rocco Hunt con Elettra Lamborghini e Lola Indigo

Lazza & Mika

Fabrizio Moro

Nek

Raf

Francesco Renga

Sangiovanni

Tananai

Valentina Parisse

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la seconda puntata giovedì 7 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.