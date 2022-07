Tim Summer Hits 2022, location: dove è il concerto di oggi, 14 luglio

Qual è la location della terza puntata di Tim Summer Hits 2022? Il concerto dell’estate viene trasmesso in differita su Rai 2, ma propone grande intrattenimento anche al pubblico che non ha potuto presenziare dal vivo in piazza. L’appuntamento per la terza puntata è previsto in TV giovedì 14 luglio 2022. A condurre è ancora una volta Stefano De Martino in compagnia di Andre Delogu. A rendere ancor più importante questo appuntamento musicale è il suo tocco itinerante. Il concerto, infatti, tocca diverse città d’Italia. Scopriamo dov’è ambientata la terza tappa.

La location della terza puntata

Così com’è accaduto per le prime due, anche la terza puntata di Tim Summer Hits 2022 ha scelto la stessa location. L’ambientazione rimane fedele per la terza volta a Roma, precisamente a Piazza del Popolo. Quello che cambia è la musica sul palcoscenico. Le prime tre puntate, infatti, hanno animato la città eterna il 23, il 24 e il 25 giugno 2022, ma sono state trasmesse in differita in televisione. Dalla quarta puntata si cambierà città. Sono attese infatti altre due tappe a Trieste e infine altre a Rimini.

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la terza puntata giovedì 14 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.