Tim Summer Hits 2022, location: dove è il concerto di oggi, 7 luglio

Torna l’appuntamento in prima serata con Tim Summer Hits 2022, il concerto dell’estate in onda su Rai 2 in differita e condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu. Si tratta di un evento da piazza che riporta il pubblico tra le strade delle città italiane e concede grande spazio ai cantanti che hanno segnato la musica negli ultimi anni. Ma qual è la location della seconda puntata, in onda in differita su Rai 2 giovedì 7 luglio 2022? Scopriamo insieme dov’è ambientato il concertone estivo.

Location: dov’è ambientato il concerto della seconda serata

A rendere ancor più particolare Tim Summer Hits 2022 è proprio la location. Il concerto infatti cambia città ogni due o tre puntate toccando varie tappe italiane. Le prime tre puntate, però, sono legatissime a Roma e trovano come location Piazza del Popolo, gremita e con tanta voglia di far festa. Le prime tre puntate sono state registrate il 23, il 24 e il 25 giugno 2022. Mentre la prima puntata è andata in onda il 30 giugno 2022 su Rai 2, la seconda invece va in onda questa sera, giovedì 7 luglio 2022. Quindi la terza, che sarà sempre ambientata a Roma, andrà in onda il 14 luglio. Le prossime tappe invece prevedono il coinvolgimento di altre città come Trieste nella zona del Porticciolo ed infine Rimini.

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la seconda puntata giovedì 7 luglio 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per l’HD. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.