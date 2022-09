Tim Music Awards 2022 streaming e diretta tv: dove vedere il concerto dall’Arena di Verona, seconda serata

L’appuntamento con la musica dell’estate dei Tim Music Awards 2022 torna su Rai 1 questa sera 10 settembre, in diretta dall’Arena di Verona, per la seconda e ultima serata. Alla conduzione, per l’undicesimo anno consecutivo, troviamo la coppia Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Tanti i cantanti e gli artisti sul palco, che verranno premiati per i successi di questo anni. Tra i premiati anche volti noti della tv. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming i Tim Music Awards 2022? Ecco tutte le informazioni.

In tv e in radio

L’appuntamento è su Rai 1 in diretta il 9 e il 10 settembre 2022 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre, 101 del decoder Sky. La diretta radiofonica è disponibile su Radio Italia.

Tim Music Awards 2022 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire i Tim Music Awards 2022 in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita disponibile per pc, smartphone e tablet. Potete anche recuperare in qualsiasi momento le varie esibizioni o l’intera serata grazie alla funzione on demand.

Biglietti

Ma quanto costano i biglietti per andare all’Arena di Verona e assistere ai Tim Music Awards 2022? C’è da dire che al momento per la due giorni del 9 e 10 settembre l’Arena è già quasi sold out, quindi bisognerà affrettarsi per prendere gli ultimi tagliandi disponibili. I prezzi vanno a partire da 69 euro per un posto numerati nella platea più vicina al palco e 65 euro per la zona di categoria 2. Si scende tra i 60 e i 55 euro per la poltroncina, l a gradinata parte da 38 euro per un posto nel settore laterale e arriva a 49 euro per la categoria 1, con visibilità migliore. La gradinata di categoria 2 è disponibile al prezzo di 45 euro e quella di categoria 3 a 38 euro. Per la serata Speciale dell’8 settembre, biglietti a prezzi scontati: dai 20 ai 39 euro.