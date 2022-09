Tim Music Awards 2022: la scaletta della prima serata, 9 settembre. Cantanti, cast, anticipazioni, ospiti, artisti

Questa sera, 9 settembre 2022, su Rai 1 dalle ore 21,25 va in onda la prima serata del Tim Music Awards 2022, il tradizionale appuntamento musicale di fine estate, in onda in diretta dall’Arena di Verona. Tanti i cantanti che si esibiranno, per proporre le canzoni più ascoltate e vendute dell’ultimo anno. Alla conduzione confermati Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Tra gli ospiti, molti personaggi della tv amatissimi dal pubblico che verranno premiati. Ma chi sono i cantanti e gli artisti della prima serata del Tim Music Awards 2022? Di seguito la scaletta.

Scaletta

Vediamo insieme i cantanti che si esibiscono questa sera, 9 settembre 2022, con diretta su Rai 1 (attenzione: gli artisti sono in ordine alfabetico, la scaletta non è stata annunciata dalla Rai):

Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Alessandra Amoroso

Ariete

Biagio Antonacci

Blanco

Bresh

Brunori SAS

Capo Plaza

Chiello

Coez

Colapesce e Dimartino

Dargen D’Amico

Elettra Lamborghini

Elisa

Elodie

Fabri Fibra

Fabrizio Moro

Fedez

Francesca Michielin

Francesco Gabbani

Franco126

Gianni Morandi

Gigi D’Alessio

Gue Pequeno

Irama

Ketama

La Rappresentante di Lista

Lele Balde

Luchè

Luigi Strangis

Mahmood

Mara Sattei

Marco Mengoni

Marracash

Maurizio Carucci

Max Pezzali

Mika

Modà

Nex

Morth og Loreto

Noyz Narcos

Paky

Pingunini Tattici Nucleari

Raf

Rhove

Riccardo Cocciante

Rkomi

Rocco Hunt

Salmo

Sangiovanni

Shablo

Sick Luke

Tananai

Inoltre sul palco del Tim Music Awards 2022, in base alla scaletta, interverranno anche diversi volti dello spettacolo Rai anche per presentare i programmi in partenza come Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Vincenzo Salemme, Andrea Deloug, Stefano De Martino e Cristiano Malgioglio.

Premi

Come da tradizione, ai Tim Music Awards 2022 (qui sopra la scaletta) verranno consegnati i premi per i risultati ottenuti durante la stagione, con album, singoli e concerti, oltre ai premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica e Arena di Verona Verranno premiati gli album che hanno raggiunto la Certificazione F imi/G fk Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, i singoli Multiplatino, ma anche gli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) tra settembre 2021 e settembre 2022.

Due grandi serate, il 9 e il 10 settembre 2022, dall’Arena di Verona, in diretta su Rai 1 dalle 20.35, subito dopo il Tg1. Dopo due anni di assenza, tornano i premi live certificati da Siae e, per la seconda edizione consecutiva, gli Awards verranno attribuiti anche ai personaggi più importanti della televisione, del cinema, dello sport e del teatro. Ci saranno Antonella Clerici, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino. Premi dunque di vario genere, che vedranno anche protagonista Amadeus, per il contributo dato all’industria discografica con le sue edizioni del Festival di Sanremo.