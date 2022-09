A che ora inizia Tim Music Awards 2022: l’orario del concerto su Rai 1

A che ora iniziano i Tim Music Awards 2022? L’orario del concerto – in diretta su Ria 1 il 9 e 10 settembre dall’Arena di Verona – è per le 20.35. Sul palco tutti i big della musica italiana e i nuovi talenti amati dai più giovani, per riproporre i brani che ci hanno fatto ballare e divertire in questa estate. Alla conduzione, per l’undicesimo anno di fila, troviamo la coppia composta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Abbiamo visto dunque qual è l’orario d’inizio dei Tim Music Awards 2022: alle 20.35 del 9 e del 10 settembre, subito dopo il Tg1.

Durata

Quanto dura (durata) il Tim Music Awards 2022? L’inizio del concerto è alle 20.35, subito dopo il Tg1, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti. La chiusura è prevista intorno a 00.30. In tutto dunque quasi quattro ore di grande musica, pubblicità inclusa.

Cantanti

Vediamo ora chi sono i cantanti che si esibiscono sul palco dell’Arena di Verona. In tutto 43 artisti divisi nelle due serate del 9 e 10 settembre. L’ordine si esibizione è al momento top secret. Vediamo allora tutti i nomi in ordine alfabetico.