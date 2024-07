Tilt – Tieni il tempo: i giochi e come funziona lo show di Enrico Papi. Squadre, concorrenti, cast

Come funziona Tilt – Tieni il tempo? Il nuovo game show di Enrico Papi va in onda su Italia 1 in prima serata da domenica 21 luglio 2024. Al suo fianco anche Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli in una sfida all’insegna della musica. Si tratta di uno show completamente dedicato alla musica, che vedrà tantissimi ospiti sfidarsi divisi in due squadre. Ecco come funziona.

Concorrenti, squadre, giochi, ospiti

In ogni appuntamento con Tilt – Tieni il tempo due squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Ospiti della prima puntata: Manuela Arcuri, Joe Bastianich, Elisabetta Canalis, Jasmine Carrisi, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Rita Pavone e Beppe Vessicchio.

Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il “mitico” vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà “Il tempo”: i secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni della serata che torneranno la settimana successiva.

Tra le sfide del nuovo game show di Enrico Papi ci saranno “Sfida Rap”, con i concorrenti che si sfidano rappando con parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il tempo. Inoltre, “Quasi uguale”: un concorrente entra in una cabina insonorizzata e i compagni di squadra devono capire, attraverso il suo labiale e le sue movenze, cosa stia cantando. E ancora, “La spintarella”: ogni fazione a bordo di un’auto deve raggiungere il traguardo superando numerosi imprevisti. A decretare la squadra campione di puntata il gioco finale durante il quale ogni team ha a disposizione 60 secondi oltre a “Il tempo” guadagnato nella manche precedenti per indovinare il maggior numero di canzoni.