A che ora inizia Ti presento Sofia: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Ti presento Sofia, il film con Fabio De Luigi in onda su Canale 5 oggi, martedì 30 marzo 2021? Ve lo diciamo subito: la messa in onda, secondo la guida tv Mediaset, è in programma alle ore 21,44. Il film con protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti è un remake italiano della pellicola argentina Se permetti non parlarmi di bambini! (Sin hijos) del 2015 diretta da Ariel Winograd.

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Ti presento Sofia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Gabriele

Micaela Ramazzotti: Mara

Caterina Sbaraglia: Sofia

Andrea Pisani: Chicco

Shel Shapiro: Oscar

Chiara Spoletini: Piera

Daniele De Martino: Max

Bob Messini: Beppe

Nicola Nocella: Joao

Streaming e tv

Dove vedere Ti presento Sofia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 marzo 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

