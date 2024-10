Ti presento i suoceri: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ti presento i suoceri (Maybe I Do), film del 2023 scritto e diretto da Michael Jacobs al suo debutto alla regia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo il matrimonio di un’amica, Michelle si aspetta dal fidanzato Allen un impegno più deciso per il futuro della loro relazione e la coppia organizza una cena affinché i rispettivi genitori si conoscano. Tuttavia, i futuri consuoceri scoprono con orrore di conoscersi già, seppur in segreto: il padre di Michelle, infatti, intrattiene una relazione clandestina con la madre di Allen, mentre il padre del giovane ha conosciuto la madre della ragazza la sera prima e ha capito di provare dei sentimenti per lei.

Ti presento i suoceri: il cast

Abbiamo visto la trama di Ti presento i suoceri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Richard Gere: Howard

Diane Keaton: Grace

Susan Sarandon: Monica

Emma Roberts: Michelle

Luke Bracey: Allen

William H. Macy: Sam

Streaming e tv

Dove vedere Ti presento i suoceri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 ottobre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.