Ti odio, anzi no, ti amo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, martedì 2 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ti odio, anzi no, ti amo, film commedia del 2021 diretto da Peter Hutchings con Lucy Hale, Austin Stowell, Damon Daunno, Sakina Jaffrey, Corbin Bernsen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucy Hutton, una giovane donna ambiziosa, è in feroce competizione contro Joshua Templeton, entrambi in corsa per ottenere una grande promozione presso la casa editrice Bexley & Gamin. Intrappolati in un ufficio condiviso, Lucy dà il via a una spietata competizione contro Josh, una rivalità che diventerà sempre più complicata anche a causa dell’attrazione che lei prova per lui dopo che un’innocente corsa in ascensore si trasforma in qualcosa di totalmente inadatto all’ambiente lavorativo. Ma è amore o solo un’altra battaglia nella loro guerra all’ottenimento del posto di lavoro tanto ambito?

Ti odio, anzi no, ti amo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ti odio, anzi no, ti amo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film in onda su Rai 1:

Lucy Hale

Austin Stowell

Yasha Jackson

Sakina Jaffrey

Corbin Bernsen

Kathryn Boswell

Shona Tucker

Damon Daunno

Sean Cullen

Nance Williamson

Streaming e tv

Dove vedere Ti odio, anzi no, ti amo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.