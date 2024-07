Ti amo in tutte le lingue del mondo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ti amo in tutte le lingue del mondo, film italiano del 2005, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gilberto Rovai, insegnante di educazione fisica in una scuola di Pistoia, decide di preparare una festa a sorpresa con i suoi amici più cari per festeggiare il compleanno della moglie. Quando la donna è sull’ingresso di casa risponde ad una telefonata e tutti scoprono dalla sua conversazione che ha un amante. Gilberto divorzia dopo tre anni di matrimonio, andando a vivere col fratello balbuziente Cateno, bidello della sua scuola e appassionato di nuoto.

A un anno dal divorzio, Gilberto diventa destinatario dell’infatuazione della sua alunna Paolina, che lo chiama Gibbo e gli lascia biglietti con scritto “Ti amo”, ogni volta in una lingua diversa, e gli manda continui sms con gli stessi messaggi; Gilberto è imbarazzato e subisce le ramanzine del preside, convinto che i due abbiano una relazione ma che si limita a minacciare Gilberto di un trasferimento in una scuola di periferia, presso Borgo a Buggiano. Una sera l’insegnante, convinto dal collega Anselmi, si reca con lui ad una serata erotica in una villa di scambisti. Partecipando ad un gioco di abbinamenti casuali, Gilberto si vede assegnata per caso la sua ex moglie.

Disgustato, decide di andarsene e, recatosi alla sua auto, vede una donna, Margherita, che litiga con un uomo. Gilberto interviene ed infine la accompagna a casa. Tra i due nasce subito una simpatia e, ottenuto il suo numero di telefono, Gilberto inizia a frequentare la donna. Una domenica pomeriggio Margherita invita Gilberto a pranzo, e si rivela essere la madre di Paolina. L’incontro a sorpresa tra i due ha effetti devastanti: Gilberto sviene per lo shock finendo con la faccia sul farro che, soffocandolo, lo costringe ad essere ricoverato in ospedale, mentre Paolina litiga furiosamente con la madre, accusandola di essere una donna di facili costumi. Gilberto chiede un consulto all’amico psicologo Bellucci, il quale sostiene che Paolina sia attratta da lui perché lo identifica con il padre che non ha mai conosciuto; Gilberto allora parla con Margherita per chiederle spiegazioni.

Ti amo in tutte le lingue del mondo: il cast

Abbiamo visto la trama di Ti amo in tutte le lingue del mondo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Gilberto “Gibbo” Rovai

Marjo Berasategui: Margherita

Giulia Elettra Gorietti: Paolina

Massimo Ceccherini: padre Massimo

Giorgio Panariello: Cateno Rovai

Rocco Papaleo: prof. Anselmi

Barbara Tabita: Debora, moglie di Gilberto

Francesco Guccini: preside

Nicolas Vaporidis: Fidanzato di Paolina

Barbara Enrichi: Betty uno

Tricarico: Frate Francesco

Luis Molteni: Frate Minimo

Cristina Bignardi: Prof.ssa Fabiani

Monica Dugo: Priscilla

Elisabetta Rocchetti: Betty

Gaetano Gennai: Ugo Panerai

Pietro Ghislandi: vigile

Yoon C. Joyce: fiorista

Bruno Santini: dottore

Andrea Muzzi: speedy-pizza al semaforo

Carlo Conti: uno dei frati

Streaming e tv

Dove vedere Ti amo in tutte le lingue del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.