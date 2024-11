This is Me: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata su Canale 5

Questa sera, 20 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la prima puntata di This is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin in tre serate su Canale 5. Un evento in collaborazione Amici – Verissimo che ha l’intento di celebrare le carriere di alcuni tra gli artisti più amati del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Prodotto da Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, con la regia di Andrea Vicario e la direzione artistica di Stéphane Jarny, già dietro il Serale di Amici negli ultimi anni, This is me sarà uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con un cast dei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

This Is Me celebra non solo le performance artistiche, ma anche i sogni e i sacrifici che hanno trasformato aspiranti artisti in protagonisti della musica e della danza, sia in Italia che all’estero. In un percorso narrativo intenso, Toffanin ripercorrerà le storie dei talenti più amati, esplorando il loro cammino dall’uscita dal talent show fino al raggiungimento della popolarità.

Nel corso delle tre serate, grandi ospiti, personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo, si alterneranno per rendere omaggio ai talenti che sono riusciti a lasciare un segno nel mondo dello spettacolo. Tra performance e interviste, This Is Me offrirà momenti di riflessione e ispirazione, per ricordare come un sogno possa diventare realtà.

Nella prima puntata di stasera ci saranno Emma Marrone, Elena D’Amario, Irama e Petit. Tra gli ospiti che si esibiranno con gli artisti anche Fred De Palma, Baby Gang e Fabri Fibra. Nel dettaglio, Baby Gang canterà con Emma; Fabri Fibra canterà con Emma; Raf canterà con Stash; Ermal Meta canterà con Irama;

Villabanks canterà con Mida; Ava canterà con Mida; Fred De Palma canterà con Petit; SLF canterà con Petit.

Le ballerine Serena Carella, Isobel Kinnear e Marisol Castellanos hanno accompagnato le esibizioni unendosi ai professionisti nelle coreografi. Nel corso della puntata ci saranno interviste ai protagonisti, esibizioni live, vecchi filmati e divertenti prove.

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.