The winner is: anticipazioni e concorrenti di oggi, 12 giugno

Questa sera, 12 giugno 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda The Winner Is 2021, il talent show condotto da Gerry Scotti che mette alla prova la voce, il talento ma soprattutto il coraggio dei partecipanti. Riusciranno a rinunciare alla tentazione dei soldi facili per provare ad arrivare alla vittoria finale? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nuova sabato, nuova puntata in compagnia dei concorrenti di The Winner is (12 giugno). Stasera saliranno sul palco di Gerry Scotti altri otto aspiranti cantanti che si sfideranno in duelli emozionanti esibendosi dal vivo in canzoni famose della musica italiana e internazionale. Ogni concorrente sarà giudicato da una giuria composta da 100 elementi capitanata da due volti noti della tv italiana: Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, e Mara Maionchi, produttrice discografica. Quattro si qualificheranno alla semifinale dopo le sfide del primo turno e solo due accederanno alla finalissima che decreterà il vincitore della puntata. Ma vediamo insieme i concorrenti della seconda puntata di The Winner Is:

Valentina Borchi

Paolo Marasciulo

Rachele Marinelli

Gli Alti e Bassi

Daudia

Corrado Neri

Rita Lecchi

Desirèe Doro

The winner is: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per The Winner Is 2021? In tutto andranno in onda cinque puntate, tutte al sabato sera: la prima il 5 giugno; l’ultima il 3 luglio. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 5 giugno 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: sabato 12 giugno 2021 OGGI

Terza puntata: sabato 19 giugno 2021

Quarta puntata: sabato 26 giugno 2021

Quinta puntata: sabato 3 luglio 2021

Streaming e tv

Dove vedere The winner is in diretta tv e live streaming? Lo show andrà in onda stasera – 12 giugno 2021 – alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.