The Wife – Vivere nell’ombra: il film è tratto da una storia vera?

The Wife – Vivere nell’ombra: storia vera

Questa sera, mercoledì 4 maggio 2022, va in onda The Wife – Vivere nell’ombra, un film drammatico del 2017 che racconta la storia di una donna che per anni ha mantenuto il silenzio lasciando che suo marito si appropriasse delle sue opere letterarie e prendendosene i meriti. La trama è tratta dal romanzo The Wife scritto nel 2003 da Meg Wolitzer, ma quella narrata dal film e dal libro è una storia vera? La risposta è: non esattamente.

The Wife – Vivere nell’ombra è tratto da una storia vera?

Il concetto alla base è che l’autrice ha voluto sottolineare la differenza tra uomo e donna anche tra scrittori. Durante la sua giovane età, l’autrice ricorda di aver percepito un forte sessismo nel mondo dell’editoria e da qui è nata l’idea per questo romanzo. Ha ammesso di essersi ispirata alla storia di sua madre, che è stata definita “una casalinga diventata scrittrice” quando Hilma Wolltzer ha pubblicato il suo primo romanzo. Pur non avendo sperimentato la vita di Joan del suo libro, Meg Wolitzer ha scelto di mettere su carta l’idea che uomo e donna venissero percepiti diversamente nel contesto letterario. E ha scelto di trattare questo argomento nell’ambito del matrimonio. Sua madre, Hilma, ricorda di aver incassato quell’etichetta – casalinga diventata scrittrice – da un lato con sdegno, ma dall’altra con interesse. E ha sempre sostenuto un paragone interessante con la trasformazione di Clark Kent in Superman.

L’autrice, intervistata da Forbes nel 2018, ha dichiarato: “Volevo inoltrarmi nel privato della vita di uno scrittore. Non nel particolare in quella di mia madre, ma vedere comunque come certi uomini in questo ambiente sono stati esaltati. Poi sono sempre stata interessata alle questioni che riguardano i problemi e gli interessi del potere femminile e maschile. Questo è un qualcosa che ha sempre permeato il mio lavoro”.

Streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto se si tratta di una storia vera o no, soffermiamoci su vedere The wife – Vivere nell’ombra in diretta TV e live streaming. Il film, come già detto, va in onda mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Il canale principale di viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. In alternativa è disponibile al tasto 101 dalla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il film drammatico in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia tramite desktop che via App.