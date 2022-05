The wife – Vivere nell’ombra: il cast completo del film

Chi fa parte del cast The wife – Vivere nell’ombra? Il film, uscito nel 2017, è di genere drammatico ed è diretto da Bjorn Runge. La storia è tratta dal romanzo The Wife di Meg Woliltzer, uscito nel 2003, e racconta di una coppia sposata, Joan e Joe Castleman, uniti da un importante segreto professionale. Sono sposati da 40 anni e Joan è un’abile scrittrice che muove i fili dietro le quinte, lasciando che sia suo marito a prendersi i meriti dei suoi romanzi. Sostenitrice per anni di quel patto e andando avanti a suon di menzogne, la pazienza di Joan viene meno quando a suo marito spetta il Premio Nobel per la letteratura. A quel punto la donna avverte il bisogno di raccontare al mondo intero la verità, la sua verità, e di riprendere possesso di quella carriera che non ha mai avuto. Ma chi fa parte del cast del film? Scopriamolo insieme.

Il cast

La storia ruota attorno ad una coppia sposata e al loro segreto professionale. Ad interpretare Joan Castleman è Glenn Close, attrice ben nota al pubblico di Hollywood. Suo marito Joe invece ha le fattezze di Jonathan Pryce. Di seguito vediamo chi sono gli attori e le attrici del film con i relativi personaggi:

Glenn Close: Joan Castleman

Jonathan Pryce: Joe Castleman

Christian Slater: Nathaniel Bone

Max Irons: David Castleman

Elizabeth McGovern: Elaine Mozell

Alix Wilton Regan: Susannah Castleman

Annie Starke: Joan Castleman giovane

Harry Lloyd: Joe Castleman giovane

The wife – Vivere nell’ombra streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi fa parte del cast, soffermiamoci su vedere The wife – Vivere nell’ombra in diretta TV e live streaming. Il film va in onda mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 21:25 su Rai 1. Il canale principale di viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. In alternativa è disponibile al tasto 101 dalla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il film drammatico in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia tramite desktop che via App.