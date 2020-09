The Water Diviner: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 20 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Water Diviner, film del 2014 diretto e interpretato da Russell Crowe, al suo esordio come regista. L’omonimo romanzo, scritto da Andrew Anastasios e Meghan Wilson-Anastasios, è pubblicato da Edizioni Piemme. Il film è ispirato a fatti realmente accaduti. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Impero ottomano, 1919. La prima guerra mondiale è finita, ma per Joshua Connor le battaglie non sono finite. Dalla nativa Australia, mosso da una promessa, è arrivato a Gallipoli, in Turchia, dove una delle più sanguinose battaglie della prima guerra mondiale gli ha portato via i suoi tre figli. La promessa, fatta alla moglie poco prima che morisse suicida, è quella di trovare i suoi figli, e riportarli a casa per dare loro una degna sepoltura. Joshua è un agricoltore e radioestesista, sa ascoltare la terra e cercare l’acqua nelle sue profondità, eppure trovare i suoi figli in quel luogo devastato dalla guerra sembra un’impresa troppo grande. I suoi unici amici in terra straniera sono il piccolo Orhan e sua madre Ayshe, che gli offrono alloggio nel piccolo albergo di famiglia, finché l’incontro con un ufficiale dell’esercito turco gli restituisce la speranza: il più grande dei suoi figli potrebbe essere ancora vivo. Comincia così per Joshua un viaggio nel cuore dell’Anatolia, alla ricerca del figlio perduto.

The water diviner: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The water diviner, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Joshua Connor

Olga Kurylenko: Ayshe

Yılmaz Erdoğan: maggiore Hasan

Cem Yılmaz: Jemal

Jai Courtney: ten. col. Cecil Hilton

Dylan Georgiades: Orhan

Steve Bastoni: Omer

Isabel Lucas: Natalia

Megan Gale: Fatma

Ryan Corr: Arthur Connor

James Fraser: Edward Connor

Ben O’Toole: Henry Connor

Jacqueline McKenzie: Eliza Connor

Damon Herriman: padre McIntyre

Dan Wyllie: capitano Charles Brindley

Christopher Sommers: sergente Tucker

Benedict Hardie: Dawson

Michael Dorman: tenente Greeves

Deniz Akdeniz: Imam

Streaming e tv

Dove vedere The water diviner in tv e live streaming? Il film va in onda oggi – 20 settembre 2020 – in chiaro su Rete 4 a partire dalle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Soliti Ignoti – Special Vip streaming e diretta tv: dove vedere il programma live Soliti Ignoti – Special Vip, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 20 settembre 2020 La mummia: trama, trailer, cast e streaming del film