The Walk: trama (storia vera), cast e streaming del film

Stasera, sabato 18 settembre 2021, alle ore 22,30 su Rai 1 va in onda The Walk, film biografico del 2015 diretto da Robert Zemeckis, con protagonista Joseph Gordon-Levitt nei panni di Philippe Petit, noto funambolo francese, che il 6 agosto 1974 compie la sua più grande impresa: la traversata delle Torri Gemelle del World Trade Center su un cavo d’acciaio senza alcuna protezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni ’70. Philippe Petit è un giovane francese con una grande passione per il funambolismo e i giochi circensi. Dopo essere stato cacciato di casa dai genitori, che non approvano questo suo interesse, ed essersi trasferito a Parigi, si esibisce nei suoi spettacoli nelle piazze della capitale. Un giorno, nello studio di un dentista, legge su una rivista della costruzione del World Trade Center di New York, che una volta completato, avrebbe avuto le due torri più alte del mondo: rimastone affascinato, concepisce l’idea di attraversarle sospeso su un cavo, senza alcuna cintura di sicurezza. Questo progetto non lo abbandona, e Petit si dedica anima e corpo alla pianificazione dell’impresa, che intende effettuare come un vero e proprio colpo, senza alcun tipo di preavviso. Trasferitosi nella città statunitense, con un gruppo di amici progetta ogni mossa, acquisendo ogni dettaglio delle nuovi torri, approntando il materiale necessario all’esibizione e assicurandosi di poter trascorrere la notte all’interno del complesso, onde poter procedere alla traversata alle prime luci del mattino.

The Walk: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Walk, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Joseph Gordon-Levitt: Philippe Petit

Ben Kingsley: Papa Rudy

Charlotte Le Bon: Annie Allix

Clément Sibony: Jean-Louis

James Badge Dale: Jean-Pierre

César Domboy: Jeff

Ben Schwartz: Albert

Benedict Samuel: David

Steve Valentine: Barry Greenhouse

Vittorio Rossi: sergente O’Donnell

Mizinga Mwinga: agente Foley

Sergio Di Zio: agente Genco

Streaming e tv

Dove vedere The Walk in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 18 settembre 2021 – alle ore 22,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.