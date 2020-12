The Voice Senior: anticipazioni, cast e streaming della seconda puntata

Questa sera, venerdì 4 dicembre 2020, su Rai 1 va in onda la seconda puntata puntata di The Voice Senior, una variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Alla conduzione Antonella Clerici. Con lei (nel cast di The Voice Senior) i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine – che rappresentano il team Carrisi – e Clementino. Ma quali sono le anticipazioni sulla seconda puntata di The Voice Senior in onda oggi, 4 dicembre? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Come nella prima puntata, stasera assisteremo alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. In questa prima fase gli aspiranti talenti musicali tenteranno di conquistare i quattro coach, ma solo 24 tra loro, 6 per team, arriveranno alla semifinale, il Knock out, quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale, prevista domenica 20 dicembre.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata di The Voice Senior, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, 4 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

