The Voice Senior 2022 (replica) streaming e diretta tv: dove vedere il talent

Torna questa sera – sabato 3 settembre – l’appuntamento in prima serata di The Voice Senior 2022, il talent show condotto da Antonella Clerici. Il programma ha due anni di vita ed è andato in onda finora con due edizioni su Rai 1. In attesa della terza, Viale Mazzini ha voluto animare le serate del pubblico italiano con la replica della seconda stagione, andata in onda per la prima volta a novembre 2021. Il vincitore è stato poi annunciato a gennaio 2022. Trattandosi di un talent, il programma ha avuto bisogno di un team di coach da affiancare ad ogni concorrente. E, a dispetto della prima edizione, il team si è allargato includendo anche Orietta Berti. La cantante, reduce da Sanremo, si è quindi aggiunta a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma dove vedere il programma in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come anticipato, il programma condotto da Antonella Clerici torna in prima serata su Rai 1 in replica con la seconda stagione, che parte sabato 9 luglio 2022 a partire dalle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky lo trova al tasto 101.

The Voice Senior 2022 replica streaming

Se invece vi interessa seguire The Voice Senior 2022 anche in live streaming potete accedere direttamente a RaiPlay, piattaforma gratuita previa registrazione che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come fare? Basta accedere ed effettuare il login anche tramite social dopodiché selezionare il programma o il canale di vostro interesse. La piattaforma funziona sia via desktop che tramite app.