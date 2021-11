The Voice Senior 2021: il meccanismo del talent show musicale di Rai 1. Come funziona

Qual è il meccanismo di The Voice Senior 2021? Come funziona il talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici? In questa versione del celebre show, già trasmesso con successo lo scorso anno, a mettersi in gioco sono cantanti over 60. A dimostrazione che l’arte non ha età e non è mai troppo tardi per mettersi in gioco. In tutto otto puntate, ogni venerdì dalle 21.25. A giudicare le esibizioni troviamo i giudici confermati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, mentre la new entry è rappresentata da Orietta Berti, che prende il posto della coppia Al Bano-Jasmine Carrisi. Ma vediamo insieme il meccanismo e il regolamento di The Voice Senior 2021.

Regolamento: come funziona

La gara avrà un meccanismo rinnovato: 6 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach avranno la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team. Al termine delle Blind, nella fase Cut, i quattro coach saranno costretti a selezionare i 24 aspiranti talenti musicali – 6 per team – che passeranno al Knock Out, la semi finale in cui i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro con il proprio cavallo di battaglia.

Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 3 concorrenti per team accederanno alla spettacolare Finale, prevista per venerdì 21 gennaio, dove sarà il pubblico da casa tramite il televoto a decretare chi vincerà la seconda edizione di The Voice Senior. Per il vincitore la possibilità di incidere un vinile con le performance avvenute sul palco di The Voice Senior tramite l’etichetta discografica ‘Universal’.

Anche quest’anno, saranno le canzoni al centro di The Voice Senior per un appassionante viaggio nella tradizione della musica italiana e internazionale; non mancheranno i duetti tra concorrenti e coach e, naturalmente anche i coach stessi si metteranno alla prova sul palco di The Voice Senior, dove si canterà, si riderà, ma ci sarà spazio anche per momenti di riflessione, con storie che toccheranno il cuore e che avranno come focus la forza della famiglia e la voglia di non mollare mai.