The Voice Kids streaming e diretta tv: dove vedere la finale

Questa sera, sabato 11 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di The Voice Kids, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma ritroviamo Antonella Clerici che ci accompagnerà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti del talent. Dove vedere The Voice Kids in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,20 su Rai 1.

The Voice Kids streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming The Voice Kids, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima sabato 4 marzo 2023; la seconda e ultima sabato 11 marzo 2023. Due imperdibili puntate che si apriranno con un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di The Voice Kids senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Al termine della puntata scopriremo quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale dove sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore.