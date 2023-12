The Voice Kids 2023: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della quinta puntata (finale), 22 dicembre

Questa sera, 22 dicembre 2023, su Rai 1 va in onda la finale di The Voice Kids, lo spin off di The Voice dedicato ai bambini. Alla conduzione torna anche quest’anno Antonella Clerici. Molte le novità, a cominciare dalla giuria. In tutto sono previste cinque puntate. I concorrenti sono giovani talenti della musica di età tra i 7 e i 14 anni.

Anticipazioni, ospiti, concorrenti, giudici

In giuria, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino e la new entry Arisa. Dopo le tre puntate di “Blind Auditions”, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da sette giovani cantanti, di cui uno per squadra è già ammesso alla finale grazie al “Super Pass”.

La finale di The Voice Kids 2 che andrà in onda oggi avrà per protagonisti tre bambini per ognuno dei quattro team dei quattro giudici, Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Le prime finaliste sono tutte femmine e sono state scelte già nelle prime due puntate dal talent di Rai 1, ottenendo il superpass. Ogni giudice, infatti, aveva la possibilità, durante le blind audition, di mandare un talento direttamente alla finalissima. Vediamo chi saranno i protagonisti dell’ultimo atto di The Voice Kids 2 tra i quali sarà eletto/a l’erede di Melissa Agliottone, la vincitrice della prima edizione che faceva parte del team di Loredana Bertè.

Lucia Sollazzo

Alice Alfonso

Desireé Malizia

Rita Longordo

Emma Buscaglia

Simone Grande

Yari Verdesca

Luigi Vitagliano

Amelie Rizzi

Angelica Stuppia

Alex Racioppi

Valentina Giamboi

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2023? In tutto cinque episodi, in onda ogni venerdì dalle 21.20 su Rai 1 a partire dal 24 novembre. Il programma è registrato. La finale va in onda il 22 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 novembre 2023

Seconda puntata: 1 dicembre 2023

Terza puntata: 8 dicembre 2023

Quarta puntata: 15 dicembre 2023

Quinta puntata: 22 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 24 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.