The Voice Generations: quante puntate, durata e quando finisce il talent show di Rai 1

Quante puntate sono previste per The Voice Generations 2024? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici è un nuovo spin-off che vedrà protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Sono previste in tutto due puntate, il venerdì sera dalle 21.30 su Rai 1, il 12 e il 19 aprile 2024. Questa la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 12 aprile 2024

Seconda puntata: 19 aprile 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Generations 2024? L’inizio è previsto per le 21.30, la fine intorno a mezzanotte. Ogni puntata dunque ha una durata di circa 2 ore e mezza, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Generations 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.30 a partire dal 12 aprile 2024. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.