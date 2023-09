The Vanishing – Il mistero del faro: trama e cast del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 26 settembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film The Vanishing. Pellicola del 2018 diretta da Kristoffer Nyholm, qui al suo debutto alla regia cinematografica. La pellicola è ambientata sulle Isole Flannan, note per la misteriosa scomparsa di tre guardiani del faro nel 1900. Tra i protagonisti Gerard Butler, Peter Mullan e Connor Swindells. Di seguito la trama e il cast.

Trama, storia vera

Il film racconta le vicende di tre uomini che accettano il lavoro di guardiani del faro di una piccola e sperduta isola della Scozia: James Ducat (Gerard Butler), Thomas Marshall (Peter Mullan) e Donald McArthur (Connor Swindells). Sei settimane di servizio che inizialmente sembrano trascorrere nella normalità, finché i tre custodi scoprono un tesoro, un baule colmo d’oro portato da una burrasca sulla barca di un naufrago fuggiasco, che a prima vista appare morto. L’evento inaspettato sconvolge la vita dei tre guardiani, che accecati dalla cupidigia si macchieranno di orribili crimini e si ritroveranno a fare i conti con le paranoie e le paure di chi non può fidarsi di nessuno, lasciando emergere lati oscuri dell’animo umano quando perde il lume della ragione.

I tre uomini si affronteranno senza pietà per appropriarsi del bottino e non si daranno pace finché rimarrà un unico sopravvissuto e vincitore. Ispirato ad una storia vera, divenuta leggenda, The Vanishing si rifà alle vicende del 1900, quando tre guardiani del faro delle isole scozzesi Flannan, chiamate anche Seven Hunters, nelle Ebridi Esterne al largo della costa occidentale della Scozia, scomparirono nel nulla senza lasciare traccia alcuna. La scomparsa dei custodi fu accertata quando la nave Hesperus, adibita ai rifornimenti (poiché nell’isola non c’era alcun tipo di risorsa), approdò con sei giorni di ritardo, non trovando nessuno ad accoglierla. I marinai allora esplorarono l’isola alla ricerca degli uomini, e quando arrivarono al faro trovarono il tavolo ancora allestito per il pasto, le lampade spente ma piene d’olio e i letti sfatti, come se il tempo sull’isola si fosse fermato, tanto che gli stessi orologi erano fermi. I primi a notare che qualcosa non andava furono tuttavia gli uomini dell’equipaggio Archtor, che passando accanto alla costa, notarono che le luci del faro non erano accese.

The Vanishing – Il mistero del faro: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti attori noti come Peter Mullan, Gerard Butler, Ólafur Darri Ólafsson, Gary Lewis, Søren Malling, Ken Drury, Connor Swindells, Emma King, Roderick Gilkison, John Taylor. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gerard Butler: James Ducat

Peter Mullan: Thomas Marshall

Connor Swindells: Donald McArthur

Søren Malling: Locke

Ólafur Darri Ólafsson: Boor

Gary Lewis: Kenny

Streaming e tv

Dove vedere The Vanishing – Il mistero del faro in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 oggi, 26 settembre 2023. Anche in streaming su Sky Go e NOW.