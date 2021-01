The Undoing: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Undoing – Le verità non dette, la nuova serie in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dall’8 gennaio 2021? In tutto sono previsti sei episodi della miniserie con protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant che verranno trasmessi da Sky Atlantic in tre puntate (tutti gli episodi sono comunque già disponibili on demand). Ogni episodio di The Undoing – Le verità non dette ha una durata di circa 60 minuti ciascuno. In totale quindi la serie dura 340 minuti. Ma vediamo la programmazione nel dettaglio:

Prima puntata (episodi 1-2): venerdì 8 gennaio 2021

Seconda puntata (episodi 3-4): venerdì 15 gennaio 2021

Terza puntata (episodi 5-6): venerdì 22 gennaio 2021

Ricordiamo che tutti gli episodi sono già visibili on demand.

Streaming e tv

Abbiamo visto da quante puntate è composta la serie tv The Undoing, ma dove vederla? I sei episodi di The Undoing – Le verità non dette andranno in onda su Sky Atlantic venerdì 8 gennaio a partire dalle 21.15 (il 15 gennaio, comunque, andranno in onda gli episodi 3 e 4, mentre il 22 gli episodi 5 e 6), e saranno disponibili anche in streaming su NOW TV. La miniserie sarà disponibile anche on demand a partire dalle ore 06.00 dell’8 gennaio. Inoltre, nel weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio Sky Atlantic+1 diventerà Sky Atlantic Maratone e manderà in loop per due giorni la maratona della serie.

