The Undoing 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

The Undoing 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione? Tanti telespettatori se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. Ma ci sono le parole di Hugh Grant: “Forse una possibilità, anche se piccola, c’è. Sai, penso che ci sia sicuramente più storia da raccontare su Grace, mio figlio e il padre di Grace. Non so esattamente cosa. Non so come potrebbe svilupparsi. Voglio dire, non avresti un mistero, perché ora sappiamo chi è stato. Dovresti trovare qualcos’altro per tenere interessato il pubblico. Non lo so. Penso che potrebbe essere abbastanza difficile fare un sequel”.

Un commento che ha trovato d’accordo anche lo showrunner della serie, David E. Kelley, che – ai microfoni di TVLine – si è sbilanciato: “Penso che siamo soddisfatti. Siamo contenti di come è finita. Ho detto che non ci sarebbe stata una seconda stagione di Big Little Lies, quindi non lo dico adesso. Ho imparato la lezione”. Una seconda (2) stagione di The Undoing al momento quindi non pare essere in programma, ma mai dire mai…

Streaming e tv

Abbiamo visto se ci sarà una seconda (2) stagione di The Undoing, ma dove vedere gli episodi della prima? I sei episodi di The Undoing – Le verità non dette vanno in onda su Sky Atlantic da venerdì 8 gennaio a partire dalle 21,15 (il 15 gennaio, comunque, andranno in onda gli episodi 3 e 4, mentre il 22 gli episodi 5 e 6), e saranno disponibili anche in streaming su NOW TV. La miniserie sarà disponibile anche on demand a partire dalle ore 06.00 dell’8 gennaio. Inoltre, nel weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio Sky Atlantic+1 diventerà Sky Atlantic Maratone e manderà in loop per due giorni la maratona della serie.

