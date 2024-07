The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 1 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, film del 2011 diretto da Bill Condon. È la prima parte del quarto film tratto dalla serie di Twilight. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Edward e Bella si sposano a casa dei Cullen. Alla cerimonia nuziale si presenta Jacob Black, con il quale Bella ha un’accesa discussione sulla sua futura trasformazione in vampiro. Successivamente, gli sposi partono per la luna di miele sull’Isola Esme in Brasile. Qui, i due ragazzi fanno l’amore per la prima volta mentre Bella è ancora umana e, dato che Edward non l’ha ferita come aveva invece il terrore di fare, i due hanno altri rapporti durante la luna di miele. La ragazza scopre incredula di essere incinta, ma Edward prende male la notizia perché sa già che il bambino che le crescerà dentro potrebbe ucciderla. I due tornano quindi a Forks per chiedere l’aiuto di Carlisle mentre Edward cerca in tutti i modi di convincere Bella a rinunciare alla gravidanza, ma la ragazza, che ormai ha deciso di mandarla avanti, chiede a Rosalie di aiutarla e di proteggerla.

Bella quindi resta a casa Cullen per stare sotto costante controllo medico e Carlisle racconta a suo padre Charlie che la figlia è stata contagiata da una malattia infettiva durante la luna di miele e che quindi dovrà restare in quarantena da loro, per giustificare il fatto che non tornerà a casa per un po’ di tempo. Quando Jacob viene a sapere che Bella dovrà restare a casa Cullen per un tempo indeterminato, crede che il vero motivo di tale allontanamento sia dovuto alla sua trasformazione in vampiro. I licantropi, guidati da Sam Uley, annunciano al resto del branco che non ci saranno ritorsioni nonostante Bella sia un’umana che è stata morsa da un vampiro, ma Jacob si allontana e, una volta raggiunta Bella, si rende conto che la ragazza è incinta di Edward.

La gravidanza procede a velocità accelerata e causa a Bella dolori molto forti. Jacob, quindi, su richiesta di Edward, decide di far rinsavire l’amica cercando di convincerla a rinunciare al bambino. Sam intanto, avvertito della gravidanza di Bella, pianifica di uccidere il nascituro e la madre, visto che i nuovi sviluppi della situazione non consentono al branco di essere certo della natura inoffensiva della creatura in procinto di venire al mondo. Jacob si ribella a questa decisione e, opponendosi a Sam, rivendica la sua posizione di maschio alfa, lasciando definitivamente il branco per correre a proteggere Bella. I fratelli licantropi Seth e Leah Clearwater seguono Jacob e i tre, alla fine, formano un nuovo branco.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: il cast

Abbiamo visto la trama di The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Isabella “Bella” Swan Cullen

Robert Pattinson: Edward Cullen

Ashley Greene: Alice Cullen

Jackson Rathbone: Jasper Hale

Nikki Reed: Rosalie Hale

Kellan Lutz: Emmett Cullen

Peter Facinelli: Carlisle Cullen

Elizabeth Reaser: Esme Cullen

Taylor Lautner: Jacob Black

Michael Sheen: Aro

Daniel Cudmore: Felix

Billy Burke: Charlie Swan

Sarah Clarke: Renée Dwyer

Maggie Grace: Irina

Casey LaBow: Kate

Lee Pace: Garrett

Christian Camargo: Eleazar

Marlane Barnes: Maggie

Noel Fisher: Vladimir

Guri Weinberg: Stefan

Judith Shekoni: Zafrina

Christie Burke : Renesmee adulta

Anna Kendrick: Jessica Stanley

Streaming e tv

Dove vedere The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.