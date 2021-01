The Tunnel – Trappola nel buio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 29 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Tunnel – Trappola nel buio, film thriller del 2019 con la regia di Pål Øie dalla durata di 105 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un tunnel nelle gelide montagne norvegesi. Famiglie e turisti, che stavano viaggiando per festeggiare il Natale, rimangono intrappolati senza via di uscita. Mentre imperversa una tempesta di neve, il camion cisterna prende fuoco. Ed è in situazioni così estreme che emerge la vera natura dell’uomo.

The Tunnel – Trappola nel buio: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Tunnel – Trappola nel buio, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Thorbjørn Harr: Stein

Ylva Fuglerud: Elise

Lisa Carlehed: Ingrid

Mikkel Bratt Silset: Ivar

Peter Førde: Kurt

Jan Gunnar Røise: Gunnar

Oystein Martinsen: David

Streaming e tv

Dove vedere The Tunnel – Trappola nel buio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 29 gennaio 2021 – alle ore 21,15 sul canale satellitare Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma a pagamento (riservata agli abbonati Sky) SkyGO.

