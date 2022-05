The Tomorrow Man: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 12 maggio 2022, va in onda su Rai 3 in prima serata The Tomorrow Man, un film sentimentale del 2019 diretto da Noble Jones. Presentato in anteprima al Sundance Film Festival, il film dura circa 94 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di The Tomorrow Man si basa sulla vita di due anziani. Ed Hesler è ossessionato dall’idea dell’apocalisse. Vive da solo e in casa ha allestito già un rifugio segreto nell’attesa che accada il peggio. Un giorno incontra una donna al supermercato, Ronnie, che su carta sembra essere il perfetto match. Vedova e anche sola dopo aver perso la sua unica figlia, è anche preoccupata dai risvolti futuri. Ronnie cattura l’attenzione di Ed e i due iniziano a frequentarsi. A separarli ci sono importanti segreti, ma Ed fa il primo passo e le mostra il suo rifugio anti apocalisse. Ronnie non è sconvolta, ma perplessa, restando della sua idea e cioè che non ha cattivi presagi per il futuro. Eppure non gli mostra casa sua. Quale altra ossessione nasconde Ronnie?

The Tomorrow Man: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast di The Tomorrow Man. Il protagonista, Ed Hemsler, è interpretato da John Lithgow. Di seguito vediamo tutti gli attori e le attrici del cast con i rispettivi personaggi:

John Lithgow: Ed Hemsler

Blythe Danner: Ronnie

Derek Cecil: Brian

Katie Aselton: Janet

Sophie Thatcher: Jeanine

Eve Harlow: Tina

Wendy Makkena: Beverly St. Michaels

Isabelle Boni: Maggie

Jeff Moon: dottore

Streaming e TV

Dove vedere The Tomorrow Man in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata su Rai 3 giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per la versione HD. Chi invece è interessato alla diretta streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che consente di seguire la diretta sia via desktop che tramite app.