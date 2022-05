The Survivalist: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 1 maggio 2022, su Sky Cinema Uno in prima visione va in onda il film The Survivalist. La pellicola del 2021 diretta da Jon Keeyes ha come protagonisti Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich, Jenna Leigh Green e Ruby Modine. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film The Survivalist? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta uno scenario apocalittico, causato da un virus che portato non solo alla morte di gran parte degli esseri umani, ma anche alla caduta della civiltà come la intendiamo oggi e al dilagare della criminalità. Un anno e mezzo dopo l’inizio dell’epidemia virale, un agente dell’FBI (Jonathan Rhys Meyers) si vede costretto a proteggere una ragazza che ha un’importanza vitale per l’umanità: è l’unica persona sulla faccia della Terra a essere immune al virus. Sulle tracce della donna vi è il capo di gang (John Malkovich), deciso ad avere il suo prezioso sangue…

The Survivalist: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Survivalist? Protagonisti della pellicola del 2021 diretta da Jon Keeyes sono Jonathan Rhys Meyers, John Malkovich, Jenna Leigh Green, Ruby Modine, Jon Orsini, Thaddeus Street, Simon Phillips, Charlie Sara, Obi Abili. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jonathan Rhys Meyers: Ben

John Malkovich: Aaron

Jenna Leigh Green: Marley

Ruby Modine: Sarah

Jon Orsini: Owen

Simon Phillips: Danny

Charlie Sara: dottore

Obi Abili: John

