The Suicide Squad – Missione suicida: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 20 marzo 2024, su Italia 1 in prima visione va in onda il film The Suicide Squad – Missione suicida, pellicola del 2021 di genere fantasy, diretta da James Gunn, con protagonisti Margot Robbie e Idris Elba. Non è né un sequel né un reboot del film di David Ayer del 2016 ma “è quello che è”, per usare la definizione data dallo stesso regista. Basato sull’omonimo gruppo di antieroi della DC Comics è il decimo film del DC Extended Universe. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

I super cattivi Harley Quinn (Margot Robbie), Bloodsport (Idris Elba), Rick Flag di (Joel Kinnaman), Captain Boomerang (Jai Courtney), Peacemaker (John Cena) e altri pessimi elementi del penitenziario Belle Reve, che detiene i maggiori criminali di sempre, si uniscono alla segreta e ombrosa Task Force X per evadere. Questa organizzazione li dota delle armi più esplosive che possiede e li scarica nella remota isola di Corto Maltese, che pullula di temibili nemici dell’umanità.

Mentre si fanno largo nella giungla dell’isola, il gruppo – guidato dal colonnello Rick Flag – dovrà prendere parte a una missione di ricerca, seguendo le indicazioni governative di Amanda Weller (Viola Davis). Ogni loro singolo atto di ribellione, ogni passo falso commesso dalla squadra costa loro la morte, che potrebbe essere causata dalla stessa Weller, dai loro nemici o da un altro membro della Squad. Il team suicida, però, non immagina che il buon esito della missione è qualcosa che gioca a loro sfavore…

The Suicide Squad – Missione suicida: il cast del film

Il film vanta un cast corale composto da Idris Elba, John Cena, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone e Viola Davis. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Idris Elba: Robert DuBois / Bloodsport

John Cena: Christopher Smith / Peacemaker

Margot Robbie: Harleen Quinzel / Harley Quinn

Joel Kinnaman: Col. Rick Flag

Viola Davis: Amanda Waller

Daniela Melchior: Cleo Cazo / Ratcatcher II

David Dastmalchian: Abner Krill / Polka-Dot Man

Peter Capaldi: Gaius Grives / Thinker

Streaming e tv