The Secret – Le verità nascoste: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, sabato 13 maggio 2023, su Sky Cinema Uno va in onda il film The Secret – Le verità nascoste, in prima serata dalle 21.15. La pellicola del 2020 è diretta da Yuval Adler. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film The Secret – Le verità nascoste? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è ambientato nel Secondo dopoguerra, in America, e racconta la storia di Maja (Noomi Rapace), una donna sopravvissuta alla tragedia dell’Olocausto, che si trasferisce in un quartiere residenziale degli States per iniziare una nuova vita in serenità insieme al marito (Chris Messina). Un giorno sente qualcuno fischiettare un motivetto a lei molto familiare, lo stesso dell’aguzzino che torturava le i e la sua famiglia durante la guerra. Convinta che il suo vicino di casa (Joel Kinnaman) sia proprio quel sadico, decide di rapirlo per vendicarsi di tutti i crimini di guerra commessi dall’uomo. Nel frattempo suo marito, al corrente del piano, inizia a dubitare di sua moglie tanto da arrivare a pensare che Maja, ancora fortemente scossa da quanto accaduto, si stia vendicando sull’uomo sbagliato.

The Secret – Le verità nascoste: il cast del film

Ma qual è il cast del film The Secret? Tra i protagonisti della pellicola del 2020 diretta da Yuval Adler troviamo Noomi Rapace e Joel Kinnaman. Ecco tutti gli attori e i rispettivi personaggi interpretati.

Noomi Rapace: Maja Stowe

Joel Kinnaman: Thomas Stowe

Chris Messina: Lewis Rossini

Amy Seimetz: Rachel Crystal

Jackson Dean Vincent: Patrick

Miluette Nalin: Miriah

Madison Paige Jones: Annabel

Jeff Pope: Mr. White

David Maldonado: Agente Brouwer

Ed Amatrudo: Albert Sonnderquist

Victoria Hill: Claire

Trailer

Vediamo il trailer in italiano del film The Secret – Le verità nascoste, in prima visione questa sera – 13 maggio 2023 – su Sky Cinema Uno.

Streaming e diretta tv

Dove vedere The Secret – Le verità nascoste in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 maggio 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.