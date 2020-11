The Royal Saga, cinque appuntamenti su La5

A partire da mercoledì 25 novembre 2020, in prima serata arriva il documentario dedicato alla famiglia reale inglese, intitolato The Royal Saga. L’appuntamento è per cinque mercoledì di fila con speciali filmati VideoNews condotti da Lavinia Orefici. In studio a commentare ci saranno Silvana Giacobini (direttrice di Chi e Diva e Donna) e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Si parlerà ovviamente dei pettegolezzi della famiglia reale inglese.

The Royal Saga, le anticipazioni

Nella prima puntata, in onda il 25 novembre, partirà dal matrimonio, il giorno delle nozze in cui si realizza la favola di principi e principessa, prendendo spunto dal passato, dal presente e anche da futuro della monarchia britannica. In studio per questa puntata ci sarà Silvana Giacobini.

Invece la puntata del 2 dicembre, sempre su La5, si parlerà di Annus Horribilis con Roberto Alessi: la pandemia, il nipote Harry che ha lasciato Buckingham Palace per seguire l’amore, lo scandalo del caso Epstein. Insomma per la Regina Elisabetta il 2020 è stato sicuramente un anno complicato, poi la fuga da palazzo per sfuggire al Covid; dopo il 1992, per la regina arriva un altro annus horribilis.

La terza puntata di The Royal Saga, in onda il 9 dicembre, invece parlerà delle donne Windsor: Elisabetta, Kate, Diana, Meghan, Camilla, Charlotte e ancora Sarah, Margaret, Anna senza dimenticare Wallis, donne della dinastia Windsor che da oltre un secolo regna sulla Gran Bretagna. La quarta puntata, in onda il 16 dicembre, invece racconterà la storia della regina Elisabetta II “dalla A alla Z”. La quarta puntata, in onda il 23 dicembre, invece è incentrata sul natale reale e quali sono le tradizioni a corte.

