The Ride – Storia di un campione: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 24 luglio 2022, va in onda The Ride – Storia di un campione. Si tratta di un film del 2018 diretto da Alex Ranarivelo ed è tratto da una storia vera. Arriva in prima serata su Canale 5 ed è una produzione inglese. Vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Partiamo dalla trama del film. Racconta di John che vive una situazione complicata a casa. Un giorno è costretto a difendere sua madre dall’ennesima aggressione del padre e finisce per accoltellarlo. Il ragazzo viene arrestato e portato in carcere. Dopo anni sua madre muore e il ragazzo viene adottato dalla famiglia Buultijens. Un giorno il padre adottivo del ragazzo gli regala una bicicletta. E, sin da subito, è chiaro che il giovane ha talento. Quando crescerà, infatti, diventerà un campione di BMX.

The Ride – Storia di un campione: il cast del film

Chi troviamo invece nel cast di The Ride – Storia di un campione? Il film è guidato da Shane Graham che interpreta John. Di seguito vediamo tutti gli attori e i rispettivi personaggi del film:

Shane Graham: John Buultjens

Ludacris: Eldridge Buultjens

Sasha Alexander: Marianna Buultjens

Blake Sheldon: Rory McCord

Alexander Davis: John McCord (9 anni)

Jessica Serfaty: Sherri

Ali Afshar: Scott Carroll

Nic Luken: Justin

George Kosturos: Sebastian

John Buultjens: Ewan McCord

Bryan Craig: Jack

Dominic DeVore: Paul

Christina Moore: Maggie McCord

Zaire Adams: Myles

Anna Zielinski: Ms. Thomas

Montanna Gillis: Layla

Richard Davis: Rory McCord (14 anni)

Joel Braunstein: Jack da giovane

Drake Alexander: Paul da giovane

Destiny Austin: Adriana

Steve Caballero: Steve Caballero

Chase Hawk: Chase Hawk

Mario Gianni Herrera: Josè

Alexis Johnson: Infermiera Ashley

Michael Kranich: Mike K

Streaming e TV

Dove vedere The Ride – Storia di un campione in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata domenica 24 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.