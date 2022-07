The Ride – Storia di un campione streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, domenica 24 luglio 2022, va in onda The Ride – Storia di un campione. Si tratta di un film drammatico inglese uscito nel 2018 e diretto da Alex Ranarivelo che racconta la storia di John, un ragazzo nato in una famiglia difficile. Un giorno, per difendere sua madre dall’ennesima aggressione del padre, finisce per accoltellarlo e per questo viene arrestato. Trascorrono gli anni e la madre di John muore. Così, dopo sette anni di reclusione, quando il ragazzo esce si ritrova affidato ad una nuova famiglia, i coniugi Buultjens, che lo accolgono come un figlio. Il padre acquisito gli regala una bicicletta e John sin da subito dimostra non solo che gli piace, ma di essere anche bravo a portarla. Ancora non lo sa, ma da grande sarebbe diventato un grande campione di BMX e il merito di quel padre che gli è sempre stato vicino, insegnandogli a non mollare mai. Ma dov’è possibile vedere il film in TV e live streaming? Vediamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, The Ride – Storia di un campione va in onda in prima serata su Canale 5 domenica 24 luglio 2022 alle ore 21:21. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

The Ride – Storia di un campione streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del film potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra.