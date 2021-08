The Queen – La regina: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

The Queen – La regina è il film in onda questa sera, lunedì 30 agosto 2021, su La7 in prima serata dalle 21.15. Si tratta di una pellicola del 2006 diretta da Stephen Frears, con Helen Mirren e Michael Sheen, candidata nel 2007 a sei premi Oscar, di cui se n’è aggiudicato uno, quello andato a Helen Mirren quale miglior attrice protagonista.

Trama

Nel 1997 in Gran Bretagna lo scozzese Tony Blair (Michael Sheen), giovane e aperto membro di rilievo dei Laburisti, diventa Primo Ministro del governo di Sua Maestà. La regina Elisabetta II (Helen Mirren) non teme affatto Blair, che si insedia nel governo dopo diciotto anni di amministrazione dei Conservatori; nutre, però, verso di lui un atteggiamento di freddo distacco. Quando Diana, principessa del Galles ed ex moglie dell’erede al trono, il principe Carlo, muore in un incidente automobilistico a Parigi il 31 agosto dello stesso anno, la regnante si ritrova obbligata ad avere un confronto intimo con Blair.

Il popolo inglese è attonito, sconvolto e affranto dalla tragica perdita, mentre la famiglia reale e la stessa sovrana rimangono in vacanza in Scozia. I reali si trincerano dietro un silenzio imbarazzante, considerando la morte di Diana un affare privato; neanche una parola su quella che era diventata “la principessa del popolo”, amata e idolatrata dal mondo per la sua sensibilità e la capacità di entrare in empatia con gli altri. Dopo l’accaduto, la popolarità della famiglia reale crolla, mentre l’approvazione per Blair aumenta. Il neo Primo Ministro realizza l’impatto disastroso che la Famiglia Reale sta avendo nelle relazioni pubbliche e con tatto ed energia cerca di convincere la regina Elisabetta a fare una dichiarazione in omaggio a Diana, così da prendere parte al dolore del popolo…

Nel film si segnalano alcune inesattezze: l’espressione Principessa del popolo, che fa parte del comunicato di Tony Blair il giorno dopo la morte di Diana, viene attribuita al suo collaboratore Alastair Campbell, mentre invece fu lo stesso Blair il suo autore. Nel film Diana viene definita come non più membro della famiglia reale, invece ne fece parte fino alla sua scomparsa.

The Queen: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film The Queen – La regina? Protagonisti della pellicola diretta da Stephen Frears sono Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms, Alex Jennings, Helen McCrory, Roger Allam, Tim McMullan, Paul Barrett, Forbes KB, Christopher Fosh, Elliot Levey, Gavin Park, Stephen Samson. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Helen Mirren: Regina Elisabetta II

Michael Sheen: Tony Blair

James Cromwell: Principe Filippo

Sylvia Syms: Regina Madre

Alex Jennings: Carlo, principe di Galles

Helen McCrory: Cherie Blair

Roger Allam: sir Robin Janvrin

Lola Peploe: segretaria di Sir Janvrin

Tim McMullan: Stephen Lamport

Douglas Reith: lord Airlie

Earl Cameron: ritrattista

Lady Diana Spencer: se stessa (immagini di repertorio)

Charles Spencer, IX conte Spencer: se stesso (immagini di repertorio)

Tracey Ullman: se stessa (immagini di repertorio)

Trailer

Di seguito il trailer del film The Queen – La regina, con protagonista l’attrice premio Oscar Helen Mirren, in onda questa sera su La7.

Streaming e tv