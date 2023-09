The Pusher: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

The Pusher è il film in onda questa sera, 5 settembre 2023, in prima serata su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2004 di Matthew Vaughn, con protagonista Daniel Craig. Il film è tratto dal romanzo L’ultima partita di J. J. Connolly. Vediamo insieme la trama e il cast del film.

Trama

Il film vede protagonista XXXX (Daniel Craig), un importante spacciatore che, stanco di condurre questo tipo di vita, ha deciso di chiudere definitivamente col suo losco mestiere, sereno di poter contare sui soldi che ha messo da parte negli ultimi anni. Tuttavia dimettersi non sarà affatto una passeggiata. Il suo capo, infatti, vuole affidargli ancora due incarichi prima di lasciarlo andare: deve occuparsi di un carico di pillole di ecstasy prendendo parte alla trattativa con “Il Duca” (Jamie Foreman), un piccolo boss del quartiere che però è alquanto arrogante e difficile da gestire. Poi dovrà ritrovare Charlotte (Nathalie Lunghi), la figlia di un suo amico, che è scappata di casa insieme a Kinky (Marvyn Benoit), un tossicodipendente.

XXXX si mette subito all’opera perché vuole al più presto uscire dal giro, ma si rende conto che non è così facile come credeva. È un mondo con delle regole ben precise, dove si conosce il prezzo di tutto ma il valore di niente. Riuscirà l’uomo a portare a termine i due compiti e guadagnarsi finalmente la tanto desiderata libertà?

The Pusher: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Daniel Craig, Tom Hardy, Jamie Foreman, Sally Hawkins, Burn Gorman, Brinley Green, George Harris, Tamer Hassan, Colm Meaney, Marcel Iures, Francis Magee, Dimitri Andreas, Kenneth Cranham, Garry Tubbs, Nathalie Lunghi, Marvyn Benoit, Rab Affleck, Dexter Fletcher, Steve John Shepherd, Ben Whishaw, Sienna Miller, Michael Gambon, Jason Flemyng, Ivan Kaye, Dragan Micanovic, Stephen Walters, Darren Healy, Paul Orchard, Louis Emerick, Matt Ryan, Ben Brasier, Neil Finnighan, Budge Prewitt, Don McCorkindale. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniel Craig: XXXX

Colm Meaney: Gene McGuire

Kenneth Cranham: James Lionel Price

George Harris: Morty

Jamie Foreman: Il Duca

Sienna Miller: Tammy

Michael Gambon: Eddie Temple

Tom Hardy: Clarkie

Jason Flemyng: Crazy Larry

Ivan Kaye: Freddie Hurst

Sally Hawkins: Slasher

Ben Brasier: Jerry Kilburn

Louis Emerick: Trevor

Dexter Fletcher: Cody

Burn Gorman: Gazza

Stephen Walters: Shanks

Ben Whishaw: Sidney

Tamer Hassan: Terry

Marcel Iureș: Slavo

Streaming e tv

Dove vedere The Pusher in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 settembre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.