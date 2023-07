The Plane: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film The Plane, pellicola del 2023 diretta da Jean-François Richet, con protagonista Gerard Butler. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista il pilota e comandante Brodie Torrance (Gerard Butler). Durante una violenta tempesta che danneggia buon parte dell’aereo, l’uomo riesce a salvare i passeggeri, grazie a un atterraggio di emergenza. Il velivolo plana però sull’isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra. Il gruppo di passeggeri vengono subito preso in ostaggio dai pericolosi ribelli locali, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), uno dei passeggeri estradato perché accusato di omicidio, che l’FBI stava trasportando sul suo volo. I due faranno squadra nel tentativo di portare in salvo il maggior numero di ostaggi possibili. Riuscirà il capitano a salvare i suoi passeggeri e a fuggire dall’isola?

The Plane: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes, Tony Goldwyn. Di seguito tutte gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gerard Butler: Brodie Torrance

Mike Colter: Louis Gaspare

Yoson An: Dele

Tony Goldwyn: Scarsdale

Daniella Pineda: Bonnie

Kelly Gale: Katie

Remi Adeleke: Shellback

Haleigh Hekking: Daniela

Lilly Krug: Brie

Joey Slotnick: Sinclair

Oliver Trevena: Carver

Paul Ben-Victor: Hampton

Quinn McPherson: Donahue

Streaming e tv

Dove vedere The plane in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.