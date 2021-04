The Photograph – Gli scatti di mia madre: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda The Photograph – Gli scatti di mia madre, film drammatico del 2020 diretto da Stella Meghie con Lakeith Stanfield, Chelsea Peretti, Courtney B. Vance, Kenneth Kynt Bryan, Kelvin Harrison Jr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due storie d’amore – una proveniente dal passato, una ambientata nel presente – si intrecciano attorno alla figura della protagonista, Mae, al centro di entrambe le storie in quanto figlia della coppia di amanti che vivono la prima e coinvolta in prima persona nella seconda, insieme con il fotografo Michael, che entra nella sua vita portando grande sconvolgimento. Mae, infatti, è molto attratta da lui e se ne innamora ben presto ma è tormentata dal dubbio: abbandonarsi a questo nuovo sentimento o tagliare subito la nascente relazione in modo da proteggere sé stessa e non rischiare nulla? In tutto ciò, poi, cosa avrebbe fatto sua madre al posto suo e cos’ha effettivamente fatto a suo tempo, quando si è innamorata a sua volta?

The Photograph – Gli scatti di mia madre: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Photograph – Gli scatti di mia madre, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Issa Rae: Mae Morton

LaKeith Stanfield: Michael Block

Chanté Adams: Christina Eames

Y’lan Noel: Isaac Jefferson

Lil Rel Howery: Kyle

Teyonah Parris: Asia

Courtney B. Vance: Louise

Streaming e tv

Dove vedere The Photograph – Gli scatti di mia madre in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 21 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

Potrebbero interessarti Ulisse, Il piacere della scoperta: quante puntate, durata e quando finisce Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la seconda Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della prima puntata su Rai 1