The North Sea: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 30 aprile 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film The North Sea, pellicola del 2021 diretta da John Andreas Andersen. Una piattaforma petrolifera crolla improvvisamente sulla costa norvegese. I ricercatori accorrono e scoprono che quello che è successo è l’inizio di qualcosa di ancora più grave. Vediamo insieme la trama completa, il cast e dove vedere in streaming The North Sea.

Trama

Il film racconta dei fatti susseguiti al crollo di una piattaforma petrolifera sulla costa norvegese. La struttura era stata costruita nel 1969, quando il governo norvegese aveva scoperto un grande giacimento di petrolio proprio nel Mar del Nord e, deciso a trarne profitto, ha avviato una grossa campagna finanziaria.

Sono trascorsi cinquant’anni da quel giorno e ora che la piattaforma è crollata, i ricercatori – mentre stanno cercando di capire cosa sia accaduto – scoprono che questo è solo l’inizio di qualcosa di ancora più terribile…

The North Sea: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film The North Sea? Protagonisti sono Kristine Kujath Thorp, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Kristine Kujath Thorp: Sofia Hartman

Henrik Bjelland: Stian Birkeland

Rolf Kristian Larsen: Arthur

Anders Baasmo Christiansen: Ronnie

Bjørn Floberg: William Lie

Anneke von der Lippe: Gunn

Halfdan Hallseth: lavoratore piattaforma petrolifera

Arild Sondre Sekse: Martin

Nils Elias Olsen: Odin

Mathilde Austegard Ypsøy: lavoratore piattaforma petrolifera

Ane Skumsvoll: Berit

Cengiz Al: Jasin

Christoffer Staib: Steiner Skagemo

Streaming e tv

Dove vedere The North Sea in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 30 aprile 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.