The New Mutants: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, lunedì 26 aprile 2021, su Sky Cinema Uno va in onda il film The New Mutants, in prima serata dalle 21.15. La pellicola del 2020 diretta da Josh Boone è la tredicesima della saga degli X-Men e adattamento cinematografico della serie a fumetti Marvel Nuovi Mutanti. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The New Mutants? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film diretto da Josh Boone è un cinecomic a tinte horror legato alla saga degli X-Men e si svolge tra le mura opprimenti dell’ospedale dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità di cui sono dotati. La scozzese Rahne Sinclair alias Wolfsbane (Maisie Williams) può trasformarsi ad esempio in lupo feroce, mentre la sorellina di Colosso, Illyana Rasputin in arte Magik (Anya Taylor-Joy) riesce a teletrasportarsi manipolando potenti dischi magici. Il timido Sam Guthrie del Kentucky detto Cannonball (Charlie Heaton) crea campi di energia che gli permettono di volare, quando il campione brasiliano Roberto da Costa conosciuto come Sunspot (Henry Zaga) è in grado di manipolare l’energia solare.

A completare la cinquina di Nuovi Mutanti, Danielle Moonstar soprannominata Mirage (Blu Hunt), ragazza appartenente alla tribù indiana dei Cheyenne, capace di generare realistiche illusioni a partire dalle paure e i desideri di chi le sta di fronte. Su di loro veglia Cecilia Reyes (Alice Braga), una dottoressa con una dote alquanto particolare.

The New Mutants: il cast del film

Nel film The New Mutants ci sono molti attori conosciuti e amati dal pubblico, come Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt, Happy Anderson, Mickey Gilmore, Colbi Gannett, Max Schochet, Thomas Kee. Ecco tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati.

Anya Taylor-Joy: Illyana Rasputin / Magik

Maisie Williams: Rahne Sinclair / Wolfsbane

Charlie Heaton: Samuel “Sam” Guthrie / Cannonball

Alice Braga: dott.ssa Cecilia Reyes

Blu Hunt: Danielle “Dani” Moonstar / Mirage

Henry Zaga: Roberto “Bobby” da Costa / Sunspot

Adam Beach: William Lonestar

Thomas Kee: Thomas Guthrie

Happy Anderson: reverendo Sinclair

Trailer

Ecco il trailer in italiano del film The New Mutants, in prima visione su Sky Cinema Uno questa sera – lunedì 26 aprile 2021 – alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere The new mutants in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – lunedì 26 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo e su NOW.

