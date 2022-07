The Match – La grande partita: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 17 luglio 2022, va in onda The Match – La grande partita su Sky Cinema. Si tratta di un film uscito nel 2020, produzione americana e della Nuova Zelanda, diretta a quattro mani da Dominik Sedlar e Jakov Sedlar. Di seguito vediamo la trama e il cast del film.

Trama

Partiamo dalla trama di The Match – La grande partita. La trama è ispirata ad una storia vera ed è ambientata nella primavera del 1944. In occasione del compleanno di Adolf Hitler, i nazisti hanno organizzato all’epoca una grande partita di calcio coinvolgendo i prigionieri ungheresi, schierati in campo contro la squadra di militari del Terzo Reich. A guidare gli ungheresi vi è un uomo carismatico, ex capitano della nazionale di calcio e non perde la sua determinazione nonostante le condizioni pietose dei suoi giocatori indeboliti dalla prigionia. L’uomo è disposto a tutto pur di vincere e cerca di fare forza alla sua squadra.

The Match – La grande partita: il cast del film

Ora che abbiamo scoperto qual è la trama, vediamo invece chi fa parte del cast. Ecco la lista degli attori e i relativi personaggi:

Franco Nero è Branko da anziano

Caspar Phillipson è Colonnello Franz

Armand Assante è Comandante

Markus Gertken è generale

Victor Kulhanek è Branko da giovane

Andrej Dojkic è Laszlo Horvath

